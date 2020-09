Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 5 settembre

Notizie del 5 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 32 sono i ricoverati, 1 persona in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 5 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 4 settembre parlava di 25 nuovi positivi, 23 ricoverati, 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 438 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 2910 i guariti/dimessi, 471 i positivi. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 7 settembre.

I dati del monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid in Italia dell’Iss e Ministero della Salute relativo al periodo 24-30 agosto, aggiornato al primo settembre rilevano una “Transizione al momento in progressivo peggioramento” con un “aumento da cinque settimane consecutive”. “Anche in questa settimana – si legge – si rileva una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all’estero”. “Si assiste pertanto – prosegue – alla successiva importazione di casi e ad una ulteriore trasmissione locale (anche al rientro dopo periodi di vacanza)”.Forte abbassamento dell’età mediana della popolazione che contrae l’infezione, scesa a 32 anni. L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 13-26 agosto 2020, è pari a 1.18. “Questo indica che, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero, vi è stato un aumento del numero di casi sintomatici contratti localmente e diagnosticati nel nostro Paese”.

OMS: “VACCINO DEVE ESSERE SICURO”

Gli alti funzionari dell’organo esecutivo dell’Ue hanno dichiarato che entro due mesi potrebbe essere pronto il vaccino noto come Oxford. L’Oms, dal canto suo, ha fatto sapere che non approverà mai un vaccino contro il Coronavirus che non sia efficace e sicuro.