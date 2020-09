Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 4 settembre

Notizie del 4 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 33 sono i ricoverati, 1 persona in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 4 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 3 settembre parlava di 24 nuovi positivi, 33 ricoverati, 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 420 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 2902 i guariti/dimessi, 454 i positivi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 4 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il Professor Andrea Crisanti, ai microfoni di Sky Tg24, ha dichiarato che il vaccino non arriverà entro il 2020. La fase cosiddetta di sicurezza di un vaccino dura circa un anno e mezzo o due solo quella, perché bisogna darlo a circa centomila persone in tutto il mondo. Questi sono tempi non comprimibili.

Il commissario all’emergenza Domenico Arcuri, alla festa dell’Unità di Bologna, ha reso noto che é in corso la distribuzione di due milioni e mezzo di banchi in un mese e mezzo, ovvero dodici volte la produzione nazionale normale. La distribuzione si concluderà entro la fine del mese di ottobre e nessuno mai detto che due milioni e mezzo di banchi era possibile distribuirli entro il 14 settembre. Peraltro ci sono delle asimmetrie, legittime, nelle richieste delle regioni: l’Emilia-Romagna ha chiesto il 15% dei banchi nuovi rispetto alla popolazione scolastica, il Veneto il 14, la Campania il 61 e la Sicilia il 69.