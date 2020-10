Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 4 ottobre

Notizie del 4 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo e dati: in attesa di aggiornamenti sono 66 i ricoverati, 6 in terapia intensiva

REGIONE –Domenica 4 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 2 ottobre parlava di 49 nuovi positivi, 58 ricoverati, 6 in terapia intensiva, mentre gli altri 874 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 938 positivi, 481 i deceduti. 3079 guariti/dimessi. Il prossimo report sarà emanato lunedì 5 ottobre.

Il Ministero della Salute ha comunicato che il 3 ottobre i nuovi casi erano 42: le perone ricoveate erano 66, quelle in terapia intensiva 6e quele in isolamento domiciliare 890. 3097 i guariti, 481 i deceduti.

Il bollettino del 3 ottobre 2020 parlava di 2.844 nuovi casi 3.205 ricoverati, 297 quelli in terapia intensiva; 27 decessi.

Un’ordinanza firmata dal presidente dlela Regione Marche Francesco Acquaroli stabilisce l’obbligo dela mascherina all’aperto su tutto il territorio di competenza, con conseguente sanzione amministrativa di 400 euro per chi non lo rispetterà, in caso di assembramento. Lo stabilisce “E’ fatto obbligo durante l’intera giornata, -si legge – sull’intero territorio regionale di usare protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) in caso di formazione di assembramenti”.

Obbligo di indossare la mascherina protettiva anche all’aperto anche in Puglia. “Con efficacia immediata – si legge – fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico”