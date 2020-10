Trofeo Pirelli Cup, podio a Vallelunga per Federico D’Annunzio

“In diversi momenti abbiamo stravolto la messa a punto della moto per cercare di essere il più competitivi possibili in vista della prossima manifestazione“

VALLELUNGA – Podio a Vallelunga per il pilota Federico D’Annunzio che, sabato e domenica, in sella alla Ducati Panigale V4R affidatagli dal Virtus Racing Team correndo con il numero 41, ha disputato le gare del Trofeo Pirelli Cup.

Un week-end impegnativo con condizioni climatiche variabili con un’alternanza di pioggia e sole che hanno influenzato la messa a punto della moto. Scenario delle competizioni l’Autodromo di Vallelunga circuito situato a Nord della Capitale utilizzato sia per le competizioni automobilistiche che per quelle motociclistiche.

Partito in terza pozione, il pilota abruzzese ha conquistato un quarto posto nella gara 1 disputata sabato con asciutto e un terzo in gara 2 di domenica su bagnato. Oltre alla partecipazione a questo Trofeo Pirelli, Federico D’Annunzio, sta disputando il Campionato CIV, nella categoria Superbike.

“É stata una gara sulla quale non puntavamo perché abbiamo deciso di partecipare a questo Trofeo per prepararci al meglio per la prossima gara del Campionato Italiano che si terrà proprio qui sul circuito di Vallelunga il 17 e 18 ottobre. In diversi momenti abbiamo stravolto la messa a punto della moto per cercare di essere il più competitivi possibili in vista della prossima manifestazione e quindi questo week-end non abbiamo puntato tanto al risultato quanto allo sviluppo della moto- ha dichiarato Federico D’Annunzio– Le condizioni meteo sono state avverse perché abbiamo trovato sia la pioggia che l’asciutto ma pur non avendo potuto approfondire nello specifico l’una o l’altra situazione, è stato comunque molto utile per farmi conoscere meglio questa moto con la quale gareggio da pochissimo”.

Le prossime gare di Federico D’Annunzio si disputeranno nel week-end del 17 (gara 1) e 18 ottobre (gara 2) p.v. all’Autodromo di Vallelunga e saranno valide per il Campionato Italiano CIV.