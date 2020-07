Notizie del 31 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 14 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 31 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 28 luglio parlava di 4 nuovi casi. 14 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 91 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2799 dimessi/guariti. I positivi erano 106.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 31 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 386, in aumento; i decessi 3, in diminuzione. I soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 47, 748 quelli ricoverati con sintomi, 11.435 quelli in isolamento domiciliare.

Il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiararo che sebbene i più anziani siano a maggior rischio di gravi conseguenze a causa del Covid-19, anche i più giovani rischiano. Prove suggeriscono che i picchi di Covid-19 in alcuni Paesi siano stati provocati in parte dai giovani.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al question time al Senato sulla questione dei ricongiungimenti delle famiglie binazionali, ha dichiarato che in questi mesi siamo riusciti a piegare la curva del contagio, grazie soprattutto ai comportamenti virtuosi degli italiani e a misure molto dure adottate dal governo e dalle regioni. Siamo fuori dalla tempesta ma non siamo ancora in un porto sicuro, e intanto la situazione internazionale.