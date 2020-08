Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 31 agosto

Notizie del 31 agosto sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 37 sono i ricoverati, 1 persone in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 31 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 30 agosto parlava di 34 nuovi positivi su 2184 tamponi analizzati. 20 erano relativi alla Provincia dell’Aquila, 4 a Pescara e 1 a Teramo. Non si registravano nuovi decessi. I ricoverati erano 37 mentre 1 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi erano 429.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 1.365 e 4 decessi. 1.251 le persone ricoverate, 86 quelle in terapia intensiva, 22.868 quelle in isolamento domiciliare.

Il governo ha chiesto al Professor Crisanti un piano nazionale di sorveglianza con l’obiettivo di quadruplicare il numero di tamponi da 75-90mila a 300mila al giorno. La proposta è arrivata dal ministero della Salute e il progetto sarebbe al vaglio del Ministero e del Comitato Tecnico Scientifico già da alcuni giorni: prevede una spesa iniziale di 40 milioni più 1,5 milioni al giorno per la gestione.

Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per oggi in modalità videoconferenza. É quanto si legge in un comunicato. All’ordine del giorno le valutazioni delle linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico.

Scrive su Facebook il Governatore della Liguria Giovanni Toti: “La scuola deve riaprire il 14 settembre. Non pensiamo di fare neanche un passo indietro su questo. E in questi giorni come Regioni stiamo lavorando e collaborando col Governo affinché si arrivi al risultato nel migliore dei modi. Nelle prossime ore come Conferenza delle Regioni otteremo dall’esecutivo di poter portare all’80% la capienza sui mezzi pubblici. Inoltre per garantire e monitorare la sicurezza dei nostri studenti e del personale scolastico come Regione abbiamo previsto 77 assunzioni di personale medico per il monitoraggio delle scuole e stiamo organizzando un hub intorno all’eccellenza dell’ospedale Gaslini, che fornirà supporto per ogni esigenza di carattere pediatrico e infantile. Intanto, con la nostra sanità, stiamo valutando altri metodi rapidi, innovativi e meno invasivi, come il test salivare, supportato da un prestigioso studio internazionale. Questo metodo, che fornisce il risultato in 15 minuti, risparmierebbe il fastidio dei tamponi soprattutto ai bambini e potrebbe essere fatto dalla persona stessa o dal genitore, consentendo la raccolta in sicurezza per l’operatore sanitario. La Liguria in questa fase di ripartenza si conferma in prima linea nella strategia delle tre T, testare, tracciare, trattare, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e scongiurare qualsiasi ipotesi di nuove chiusure. Vengono processati in media oltre 2000 tamponi al giorno e con la nuova macchina dei tamponi che presto sarà attiva in Asl4 cresceranno ulteriormente, così da poter garantire un migliore e ancor più tempestivo tracciamento dei casi. Nonostante la situazione in Liguria sia sotto controllo, noi andiamo avanti per migliorarci sempre di più nella gestione dell’emergenza Covid. Non abbassiamo la guardia ma con ottimismo continuiamo a rispettare le regole che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi”.