Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 30 giugno

REGIONE – Martedì 30 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 29 giugno, parlava di nuovo caso, 28 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 326 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 458, 2.466 i dimessi/guariti; 358 i positivi. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 29 giugno.

Sul territorio nazionale il bollettino della Protezione Civile di lunedì dice che il totale delle persone che hanno contratto il virus é di 240.137, con un aumento di 126 nuovi casi. I pazienti affetti da Covid-19 in terapia intensiva sono scesi a 96 (-2). I ricoverati con sintomi erano 1.120 (-40). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.280. Il totale dei positivi é di 1.426; 6 i deceduti, nuovo record minimo da 28 febbraio. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul Covid-19, ha dichiarato che il peggio deve ancora arrivare.

Intantol Consigliere del M5S Marco Cipolletti ha fatto presente che c’è il rischio di un allungamento di mesi e mesi delle liste d’attesa a causa dell’arretrato nelle prestazioni a cui ad oggi le ASL non sono in grado di far fronte; un gran numero di persone dovranno affluire negli ospedali e negli ambulatori per visite, analisi, screening, ricoveri ed operazioni, ed è quindi altamente probabile un blocco dopo tre mesi di sospensione. “Bisogna immediatamente intraprendere tutte le azioni necessarie per evitare l’allungamento delle liste d’attesa, infatti la ripresa graduale non tiene conto dei pazienti che hanno urgente necessità di riprendere screening e cure”.

