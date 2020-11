Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 3 novembre 2020

Notizie del 3 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 401 i ricoverati, 33 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 3 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 2 novembre si registravano 478 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni erano 108, di cui 23 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 65 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registrava 2 nuovi casi e saliva a 556. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 3872 dimessi/guariti (+18 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) erano 7091 (+458 rispetto a ieri).

401 pazienti (+20 rispetto a ieri) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 33 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6657 (+447 rispetto a ieri) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 3344 erano residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+138 rispetto a ieri), 2099 in provincia di Chieti (+60), 2888 in provincia di Pescara (+24), 2935 in provincia di Teramo (+237), 76 fuori regione (+6) e 177 (+13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Oggi a L’Aquila, neo locali del Tecnopolo, viene inauguratoil servizio di drive-in per permettere a tutti i privati cittadini, dotati di prescrizione medica, di effettuare il tampone molecolare comodamente in auto

Intanto il bollettino nazionale del 2 novembre 2020 parlava di 22.253 nuovi casi 21.862 ricoverati, 2.022 quelli in terapia intensiva; 233 decessi.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato alla Camera le nuove misure per arginare la diffusione del Coronavirus contenute nel Dpcm chesarà emanato nella giornata di oggi. Le nuove misure prevedono la divisione delle Regioni in tre diverse fasce di rischio con restrizioni differenziate in relazione a indice Rt, focolai presenti sul terrtorio e situazione dell’occupazione dei posti letto negli ospedali. Una Regione sarà inserita in una delle fasce con un’ordinanza del ministro della Salute. Previsto il divieto di spostarsi verso Regioni con elevati coefficienti di rischio, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Ci sarà il coprifuoco, ma il premier ha parlato genericamente di “tarda serata”, senza specificare l’orario: le Regioni vorrebbero le ore 21, il Comitato Tecnico Scientifico spinge verso le 18. La didattica a distanza sarà estesa al 100% per tutte le scuole di secondo grado; chiuderanno mostre e musei e sarà limitata al 50% la capienza sui trasporti pubblici.