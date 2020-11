Drive-in per i tamponi a Chieti, sopralluogo Comune-Asl

Il sindaco: “Dal Comune massima sinergia e anche la disponibilità a dare in comodato l’ex nido alla Asl per ospitare il Distretto sanitario”

CHIETI – Si è svolto stamane l’atteso sopralluogo operativo Comune-Asl per valutare la migliore soluzione per il centro di rilevamento tamponi drive in a servizio della Città e del comprensorio e per l’individuazione di spazi da destinare ai vaccini anti influenzali. Erano presenti il sindaco Diego Ferrara, il manager Asl Thomas Schael, l’assessore comunale alla Sanità Giancarlo Cascini, la comandate della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni e i dirigenti e tecnici di entrambi gli enti, per valutare tempi e fattibilità delle proposte.

“Giornata sicuramente positiva perché le nostre proposte si sono concretizzate e diventeranno operative a breve – annuncia soddisfatto il sindaco Diego Ferrara – Innanzitutto il drive in al Palatricalle, che era una delle quattro ipotesi da noi girate alla Asl per il drive in, insieme allo Stadio Angelini, all’asilo Peter Pan di via dei Vestini e il Villaggio Mediterraneo. Il palazzetto è la struttura che meglio risponde alle esigenze Asl, sia per l’accessibilità che consente ingresso e uscita separati di chi deve fare il tampone, sia perché gli operatori avranno comunque la copertura degli spalti e, a servizio, anche locali interni dotati di bagni e wifi per tutte le esigenze sia di sicurezza che di operatività anche in condizioni meteo instabili o avverse. Ad oggi la struttura viene utilizzata al minimo, non ospita partite ma solo degli allenamenti più volte a settimana (pallacanestro e ginnastica) che possono convivere nella massima sicurezza con il drive-in, perché ingressi, ambienti e fruibilità sono nettamente separati. Noi saremo operativi subito con quello che servirà a garantire la messa in funzione del servizio, la Asl dovrà approntare quanto serve di logistico per svolgerlo al meglio, in termini di percorsi e stazionamenti. Il grande parcheggio sarà utilizzato sia per la sosta di attesa, che la creazione di corsie capaci di ottimizzare lo scorrimento delle file per i prelievi.

Di pari passo si procederà anche alla messa in funzione dei locali dell’ex asilo, dove si è riscontrata la piena compatibilità intanto per l’istituzione lì di spazi dove si potranno fare i vaccini anti influenzali, in sicurezza e con la sinergia dei medici di base che opereranno a titolo volontario. Abbiamo inoltre manifestato al manager Schael la nostra piena disponibilità anche a cedere gli spazi in comodato d’uso alla Asl perché possano ospitare il Distretto Sanitario a servizio di Chieti Scalo, soluzione che risolve un enorme problema per la città, traducendo in servizi che potrebbero essere operativi in breve tempo, l’inerzia di spazi che ad oggi sono inutilizzati. Il Comune provvederà a rendere fruibile la struttura con dei lavori di pulizia e tinteggiatura, al servizio penserà la Asl.

Ringraziamo la Direzione Asl per questa operatività, certi che la sinergia fra enti in questi tempi sia la via da seguire a vantaggio della comunità e a tal proposito siamo pronti al confronto perché le scelte che riguardano la nostra città siano sempre condivise e inclusive. L’auspicio, dopo i sopralluoghi di oggi è che dagli impegni presi si passi subito ai fatti, noi faremo del nostro meglio perché sia così, mettendo a disposizione la struttura e restando disponibili a una collaborazione positiva a beneficio della comunità e a tutela del patrimonio strutturale e umano della sanità teatina”.