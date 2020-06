Notizie del 3 giugno sul Covid-19 in Abruzzo: si riaprono i confini regionali, si viaggia in treno con precise modalità ed è in arrivo la App Immuni

REGIONE – Mercoledì 3 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 29 maggio, parlava di zero contagi, 122 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 quelli in terapia intensiva e 645 in isolamento domiciliare. Ricordiamo, infatti, che la Regione ha comunicato che il prossimo report dettagliato sarà inviato proprio oggi (per la giornata festiva del 2 giugno). Successivamente sarà venerdì. Dai dati comunicati dalla Protezione Civile, sappiamo, però, che in Abruzzo i positivi erano 743, con 4 nuovi casi su 968 tamponi effettuati: 113 erano ricoverati in terapia non intensiva, 6 in terapia intensiva e 624 in isolamento domiciliare. Purtroppo si sono registrati ancora 5 decessi, che ha portato il totale a 413, ma il numero dei guariti é salito a 2093.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Oggi si sono riaperti i confini tra le Regioni, senza che sia più necessaria l’autocertificazione. Le Regioni, in questa Fase 3, saranno chiamate a monitorare costantemente la curva dei contagi e , insieme al Governo potranno decidere ulteriori misure restrittive e istituire nuove zone rosse. Da oggi di potrà tornare a viaggiare in treno: un un decreto firmato dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli, ha sancito che é obbligatoria la misurazione della febbre per chi viaggia con l’Alta Velocità o con gli intercity: ci saranno degli ingressi dedicati nelle stazioni e, in caso si abbia più di 37,5°C, non sarà consentito l’accesso a bordo del treno.

Nei prossimi giorni, in Abruzzo, partità la sperimentazione della App Immuni, su base volontaria e utile per il monitoraggio dei contagi, Scaricabile sul cellulare, la App dà un alert se si é stati in contatto per più di 15 minuti negli ultimi 14 giorni con un altro device che risulta contagiato. Ma é già allarme per un virus informatico denominato FuckUnicorn che si diffonde grazie ad una mail che invita a scaricare un file denominato Immuni.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 3 GIUGNO 2020

