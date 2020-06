Teramo, Covid-19 e cambiamento condizione donna: riunione in Provincia

TERAMO – Su iniziativa della consigliera provinciale delegata ai servizi sociali e alla parità di genere, Beta Costantini, domani in Provincia tornano ad incontrarsi le Commissioni pari opportunità presenti sul territorio provinciale.

“Il rischio che siano le donne a pagare il prezzo più alto per l’emergenza Covid è molto reale – dichiara la Consigliera – la gestione dei figli e l’aumento della disoccupazione in molti settori del terziario dove le donne sono largamente impiegate sono aspetti che già si stanno evidenziando. Il congedo parentale straordinario e il bonus baby sitter da 600 euro previsti dal Cura Italia sono misure largamente insufficienti. Vogliamo partire da una mappatura della condizione femminile nella nostra provincia per valutare insieme iniziative da assumere”.

L’incontro si svolgerà in via Milli, domani 4 giugno nella sala del Consiglio Provinciale, a partire dalle ore 15.