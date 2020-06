Pescara, il sindaco incontra Comitato Noleggiatori Autobus Abruzzo

PESCARA – «La proposta dei rappresentanti del Comitato Noleggiatori Autobus Abruzzo va sostenuta e applicata così come la Regione sembra orientata a fare, perché risolve una serie di problemi sul trasporto pubblico con una soluzione di buonsenso». Lo afferma il sindaco Carlo Masci a margine di un incontro negli uffici regionali di piazza Unione per affrontare la situazione determinata dai provvedimenti sul distanziamento sociale e sulle norme igieniche che hanno ridotto di due terzi il numero dei passeggeri che è possibile trasportare su un autobus, con ovvie ricadute sul servizio e sulla possibilità stessa di usufruire dei mezzi pubblici.

«È impensabile che per mancanza di un rafforzamento del numero delle corse dei bus in grado di assorbire la ridotta capienza, Pescara possa essere presa d’assalto da un abnorme numero di auto private – precisa Masci –. Questa città è un polo attorno cui gravita un traffico regionale e dalle zone limitrofe, senza considerare Roma, che si risolve in circa 100.000 accessi giornalieri. Già questo rende problematica la gestione in termini di viabilità e di parcheggi. Il piano del CNAA è una soluzione razionale, di buon senso ed efficace da ogni punto di vista, perché va a lenire una situazione di sofferenza che riguarda l’occupazione, l’economia, il servizio e il traffico, andando a creare un circolo virtuoso pubblico-privato».

Antonio Di Battista, del Comitato Noleggiatori, ha avuto un colloquio con il sottosegretario alla Presidenza della Regione Umberto De Annuntiis ponendo sul tavolo una proposta articolata che consentirebbe peraltro il rientro del personale dovuto al blocco delle attività a causa della pandemia da Covid-19.

«Il sottosegretario – conclude Masci – mi ha assicurato che valuterà attentamente la proposta, che sembra poter garantire una risposta di efficienza, ed è moto ottimista su un esito positivo».