Fiaccola della Pace a San Demetrio: scuola e Comune firmano il Patto di Pace

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – La Fiaccola della Pace torna in Abruzzo dopo dieci anni e fa tappa a San Demetrio ne’ Vestini (AQ), segnando il passaggio ufficiale della mobilitazione dalla Campania alla regione. Protagonisti dell’iniziativa gli studenti dell’IC “Cesira Fiori”, scuola intitolata alla partigiana e prima sindaca del dopoguerra, che insieme al dirigente Antonio Lattanzi ha rinnovato l’impegno educativo per la Pace in un momento storico particolarmente delicato.

La giornata assume un valore ancora più profondo perché cade a due giorni dall’anniversario del sisma aquilano: la targa dell’Albero della Pace sarà dedicata anche alle vittime del terremoto. Durante l’evento verrà siglato il Patto di Pace tra la scuola e il Comune, guidato dal sindaco Antonio Di Bartolomeo, che ha aderito al progetto nazionale “Città per la Pace”.

Con questa firma, l’IC “Cesira Fiori” e il Comune diventano ufficialmente Scuola di Pace e Città per la Pace capofila in Abruzzo, all’interno del percorso avviato nel 2014 dal Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato. A San Demetrio verrà installato anche il Segnavia della Fiaccola della Pace, collegato alle tappe pugliesi e al Segnavia madre di Alife (CE), con una dedica speciale ad Alexander Langer, Piergiorgio Frassati e Cesira Fiori.