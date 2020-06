Giulianova, distribuzione mascherine chirurgiche per famiglie indigenti

Costantini: “Nella consegna abbiamo cercato di agevolare coloro che ne avevano più bisogno e tutelare la salute dei soggetti più esposti al rischio di contagio”

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova procederà, nei prossimi giorni, alla distribuzione delle mascherine chirurgiche, fornite dalla Regione Abruzzo, alle famiglie giuliesi indigenti, individuate tramite il supporto dei Servizi Sociali. La consegna dei dispositivi di protezione individuale verrà effettuata dai volontari di Protezione Civile.

Un primo intervento da parte dell’Ente si era registrato nei primi giorni dell’emergenza sanitaria, attraverso l’operato dei volontari che, alle persone ed ai nuclei familiari che avevano aderito all’iniziativa solidale “La Spesa Sospesa”, si erano impegnati a consegnare, insieme ai pacchi alimentari, anche un primo quantitativo di mascherine.

“Ci siamo impegnati a non lasciare soli i cittadini in difficoltà fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – una prima distribuzione di DPI è stata effettuata dai volontari a tutte le persone che sono state trovate sprovviste in giro per la città, fuori dai supermercati e dai luoghi di aggregazione. Nella consegna abbiamo cercato di agevolare coloro che ne avevano più bisogno e tutelare la salute dei soggetti più esposti al rischio di contagio. Una seconda consegna di mascherine, forniteci dalla Regione, verrà effettuata in questi giorni alle famiglie indigenti del nostro territorio. Un lavoro straordinario è stato svolto dagli agenti di Polizia Municipale e dai volontari di Protezione Civile che, ancora una volta, sento di dover ringraziare anche per le attività certosine di controllo che stanno svolgendo in questi giorni, cercando di evitare il formarsi di assembramenti nei luoghi nevralgici della città e distribuendo nelle attività commerciali i vademecum con le disposizioni anti-contagio e gli avvisi”.