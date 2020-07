Notizie del 26 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 11 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 26 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 24 luglio parlava di quattro nuovo casi. 11 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 105 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 470 pazienti deceduti; 2773 dimessi/guariti. I positivi erano 113.

Il prossimo report sarà dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale nella giornata di lunedì 27 luglio . Il bollettino el Ministero della Salute del 25 luglio parlava di tre nuovi casi. 11 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 99 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 470 pazienti deceduti; 2777 dimessi/guariti. I positivi erano 112.

Accertata la positività di due superfici dell’hotel Terme Maiella, all’interno dello storico hotel dello stabilimento termale di Caramanico Terme. La Società delle Terme Srl, al fine di “prevenire e limitare la diffusione del coronavirus sospende ogni tipo di attività per un tempo che al momento non è possibile definire”.

Nel report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e Istituto superiore sanità si legge che l’età media dei casi di Covid-19 diagnosticati nell’ultima settimana in Italia è intorno ai 40 anni: “Questo è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening in fasce di età più basse”.

Scrive su Facebook il Ministro della Salute Roberto Speranza: “Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in più in sole 24 ore. Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarietà”.