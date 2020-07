Concerto di fine workshop alla Chiesa di San Pietro Apostolo Pescara

PESCARA – A conclusione dell’ 8. Workshop sulla Musica antica, come è prassi per questa iniziativa ormai nota ed attesa dagli amanti della musica storica, è previsto un Concerto finale pubblico. Questa edizione, sostenuta dalla Fondazione Pescarabruzzo e patrocinata dal Pontificio Istituto di Musica sacra, che l’Associazione ha voluto realizzare con tenacia, certo tra dubbi e incertezze, pur di non cedere al torpore della volontà che la pandemia ha inflitto al già provato mondo della musica, ha avuto un grande successo, con oltre la metà degli iscritti provenienti da fuori regione anche per la novità con cui è stata realizzata: tre sessioni online ed una, di due giorni, “in presenza” hanno assicurato una formazione di qualità certa.

In programma brani gregoriani tratti dal “Proprio della Messa” e della “Liturgia dell’ufficio” previsti per la XVII Domenica dell’anno che andranno a contestualizzare anche i tre brani polifonici previsti, tre cantici, di Palestrina, del compositore tardorinascimentale abruzzese Alessandro Capece, e del contemporaneo Paul Smith (2019). Ad eseguire saranno gli allievi partecipanti all’VIII Workshop sulla Musica Antica e l’Ensemble Compagnia Virtuosa, diretti dai maestri Luca Buzzavi (docente del corso) e Luigi Di Tullio, che ringraziamo per la generosa disponibilità.