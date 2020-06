Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 26 giugno

Notizie del 26 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati bollettino: sono 32 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva

REGIONE –Venerdì 26 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 25 giugno, parlava nuovo caso su un totale di 670 tamponi analizzati, 32 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 337 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 461, 2.452 i dimessi/guariti; 371 i positivi.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, che sta predisponendo una serie di misure per recuperare le prestazioni sanitarie non erogate a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus, ha dichiarato che, per recuperare il bisogno assistenziale non soddisfatto durante l’emergenza pandemica, la Regione agirà su più fronti per abbattere le liste d’attesa e rispondere in maniera efficace alle legittime aspettative degli utenti.

La Verì ha continuato dicendo che la Regione si sta confrontando con le Asl “per un ampliamento quali-quantitativo dell’offerta, che prevede un allungamento degli orari fino alle 22 e nelle giornate festive in tutte le strutture sanitarie, insieme alla possibilità di aumentare le ore di servizio dei medici specialisti ambulatoriali. Accanto a questo, sarà eseguito un accurato monitoraggio delle prescrizioni per verificarne l’appropriatezza e si procederà anche all’ottimizzazione delle agende degli erogatori pubblici e privati”.

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso del Cdm di ieri pomeriggio ha richiesto un miliardo in più per la scuola, da destinare alla creazione di spazi aggiuntivi e al potenziamento dell’organico in vista della ripresa a settembre. Data presunta 14 settembre.

Disponibile, nelle prime ore del pomeriggio, il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

