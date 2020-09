Notizie del 23 settembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati bollettino: in attesa di aggiornamento 54 i ricoverati, 5 quelli in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 23 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 22 settembre parlava di 18 nuovi positivi, 54 ricoverati, 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 683 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 742 i positivi, 475 i deceduti.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 23 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 22 settembre 2020 parlava di 1.392 nuovi casi, 2.604 ricoverati, 239 quelli in terapia intensiva; 14 decessi.

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a “Porta a porta”, a proposito della possibile riduzione del periodo di quarantena da 14 a 10 giorni, ha dichiarato che si sa che l’incubazione è di 4-6 giorni, e quindi il settimo giorno si fa il tampone e si libera la persona dalla quarantena. Questo significherebbe liberare le persone dalla quarantena e anche trovarle queste persone perché oggi molte persone, con la paura di dover stare fermi 14 giorni, non comunicano di essere uno stretto contatto o di essere positivo e questo è un grande rischioIl Comitato Tecnico Scientifico.

Sileri ha dichiarato che oggi gli ospedali non amplificano la diffusione del virus perché ci sono dei protocolli da rispettare, così come nelle Rsa. Si é detto più preoccupato dai pranzi della domenica in famiglia e delle cene con amici ma é fiducioso che non si ripreteranno le situazioni di marzo.

Sempre Sileri si é detto favorevole alla riapertura degli stadi, seppur non a capienza massima. Pero’ come sono state riaperte in sicurezza le scuolee si é votato in sicurezza, ora devono ripartire con regole ben precise anche le attività ludiche.