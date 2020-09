Fine settimana all’insegna del tempo instabile, con calo termico. Minime e massime nelle quattro province il 25, 26 e 27 settembre 2020

REGIONE – Nel weekend una profonda saccatura proveniente dalle alte latitudini europee, con la conseguente formazione di un nucleo depressionario al suolo sull’Italia centro-settentrionale, favorirà un repentino brusco calo delle temperature, su valori che si porteranno anche al di sotto delle medie del periodo, con fenomeni temporaleschi diffusi e i primi fiocchi di neve in Appennino fin verso i 2.000 metri di quota tra sabato e domenica. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 25, 26 e 27 settembre. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 25 settembre



Una profonda saccatura proveniente dalle alte latitudini europee, raggiunge l’Italia e il Mediterraneo centro-occidentale, favorendo la formazione di una circolazione depressionaria al suolo sul Nord Italia. Tra la notte e il primo mattino rovesci e temporali, con fenomeni localmente di forte intensità sulle aree interne; nel pomeriggio-sera ancora instabilità termo-convettiva sui rilievi montuosi, con qualche rovescio a carattere sparso in possibile sconfinamento anche verso le aree costiere. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti sud-occidentali fino al mattino, in rotazione ciclonica nel corso del giorno fino a divenire settentrionali in serata. Mare da mosso a molto mosso.

Sabato 26 settembre



L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Venti tesi dai quadranti sud occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2200 metri. Mare da molto mosso a agitato.

Domenica 20 settembre

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25, 26 e 27 settembre)

PESCARA

VEN – min 19° max 28°

SAB- min 15° max 20°

DOM- min 13° max 16°

CHIETI

VEN – min 13° max 28°

SAB – min 9° max 20°

DOM – min 6° max 14°

TERAMO

VEN – min 15° max 27°

SAB – min 11° max 19°

DOM – min 8° max 13°

L’AQUILA

VEN – min 11° max 18°

SAB – min 9° max 14°

DOM- min 6° max 14°

