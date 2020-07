Notizie del 23 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: si riparte da 8 pazienti ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 23 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 21 luglio parlava di nessun nuovo caso. 8 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 100 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 470 pazienti deceduti; 2763 dimessi/guariti. I positivi erano 109. Dall’inizio dell’emergenza le vittime sono state 283.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano282, i decessi 9. I guariti erano 217: i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 48, 724 quelli ricoverati con sintomi, e 11.550 in isolamento domiciliare. Non is sono registrati nuovi casi in Puglia, Abruzzo e Valle d’Aosta.

Nonostante le richieste di contribuenti e commercialisti non è stata possibile un’ulteriore proroga delle scadenze fiscali ordinarie: avrebbe fatto mancare alle casse dello Stato un flusso stimato intorno a 8,4 miliardi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 23 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.