Una vacanza al mare offerta ai diversamente abili e bambini con famiglie in difficolta

É il dono del Kiwanis Club Chieti Pescara G. D’Annunzio. Miranda Di Matteo: “Amare sempre amare tutti è la nostra missione“

PESCARA – Con lo slogan “Love is the air – Tutti aMare” il Kiwanis Club Chieti Pescara G.D’Annunzio ha garantito una casa al mare gratuita a Pineto per tutto il mese di luglio a famiglie con disagio economico e bambini con disabilità. Un progetto organizzato dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e con il sostegno della Caritas Diocesana arcidiocesi di Chieti-Vasto con la sanificazione sanitaria offerta dalla cooperativa sociale Eucora.

“Amare sempre amare tutti è la nostra missione – dichiara Miranda Di Matteo, presidente del club – un gioco di parole che ben si lega ed anima la nostra iniziativa del Tutti aMare”.

In collaborazione con i volontari della Capanna di Betlemme di Chieti Tutti aMare garantisce, in conformità con le normative covid, gli spostamenti verso la casa vacanza e la permanenza in atmosfera di “vacanza sicura” in una casa tutta per loro dove ritrovare coesione, armonia e serenità.

“Grazie all’intero operato annuale di raccolta fondi attraverso le molteplici iniziative – continua Miranda Di Matteo – assieme al buon cuore dei nostri sempre più numerosi soci ed ospiti che abbracciano e promuovono il nostro operato, abbiamo reso possibile donare una vacanza al mare a chi ne ha più bisogno. La nostra gioia è la gioia che leggiamo negli occhi degli ospiti della casa vacanza; qualche giorno di spensieratezza e sole e mare grazie ad un serrato gioco di squadra che ci riempie il cuore di felicità – conclude la presidente”.

Un omaggio che il Kiwanis Club Chieti Pescara G. D’Annunzio ha inteso estendere anche ai volontari della Capanna come dovuto ringraziamento per il faticoso impegno profuso durante l’anno e per lo spirito caritatevole e benevolo che irradiano quotidianamente verso i più bisognosi.