Coronavirus in Abruzzo, gli aggionamenti del giorno 21 settembre 2020

Notizie del 21 settembre sul Covid-19 in Abruzzo; in attesa dei nuovi dati sono 48 i ricoverati, 5 quelli in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 21 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 20 settembre parlava di 54 nuovi positivi, 48 ricoverati, 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 626 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 679 i positivi, 474 i deceduti, 2984 i guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 21 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 20 settembre 2020 parlava di 1.587 nuovi casi su tutto il territorio nazionale, 2.365 ricoverati, 222 quelli in terapia intensiva; 15 decessi.

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico,ha dichiarato al Corriere della sera che é troppo presto per valutare l’effetto del ritorno a scuola. È stata aperta da pochi giorni e neanche in tutte le regioni. Piuttosto, preoccupano ancora i vacanzieri, specialmente quelli tornati da aree a rischio. Gli spostamenti per attività ludiche e ricreative non sono ancora finiti, anche se molto ridotti. Bisognerà aspettare qualche settimana. Ma questo non significa che con la fine delle vacanze e il rientro in città, il rischio automaticamente diminuisca soprattutto se si viene meno all’impegno civico e sociale di mantenere vivo il rispetto delle misure di distanziamento e l’utilizzo scrupoloso delle mascherine evitando assembramenti urbani.

Il direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra, ha dichiarati che non vanno sottovalutati i rischi che si avranno con la riapertura delle scuole e con l’ulteriore liberalizzazione degli spettacoli, in particolare quelli sportivi. Siamo di fronte a un aumento, anche se blando e controllato, della casistica dei positivi, dei malati gravi e dei ricoveri in terapia intensiva, anche se non siamo ancora ai livelli di Spagna e Francia. Ciò vuol dire che l’Italia ha reagito con maggiore fermezza rispetto a tutti gli altri Paesi.