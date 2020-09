Montesilvano, incontro Comune e genitori scuola Colonnetta

De Martinis: “Alla Colonnetta stiamo ultimando gli asfalti esterni e il giardino della scuola, precedentemente abbiamo lavorato in ogni singola aula per rispettare il distanziamento e la normativa anti covid”

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore alla Pubblica istruzione Paolo Cilli hanno incontrato il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Ignazio Silone Roberta Martorella e i genitori della scuola Colonnetta, che giovedì 24 settembre aprirà per la prima volta agli alunni dell’infanzia. All’edificio, inaugurato a maggio 2019, sono state aggiunte altre due aule ed è stato sistemato lo spazio esterno.

“Negli ultimi mesi abbiamo dedicato la massima attenzione alla riapertura delle scuole – afferma il sindaco De Martinis – . Abbiamo messo in campo tutte le risorse possibili per ripartire in piena sicurezza. Dirigenti e tecnici comunali sono stati eccezionali per il lavoro svolto in tempi rapidi. Alla Colonnetta stiamo ultimando gli asfalti esterni e il giardino della scuola, precedentemente abbiamo lavorato in ogni singola aula per rispettare il distanziamento e la normativa anti covid. Tutti questi accorgimenti sono stati effettuati in tutti gli edifici scolastici della città. Ci tengo a sottolineare il nostro impegno perché prima di essere amministratori siamo papà e mamme e ci teniamo in modo particolare affinché tutti i bambini siano protetti. È importante avere responsabilità e rispetto delle regole da parte di tutti per non correre rischi. Da luglio a oggi in città si sono registrati pochissimi casi di coronavirus, alcuni sono rientrati da fuori Italia e altri sono stati messi immediatamente in isolamento. L’attenzione è alta e stiamo lavorando con grande impegno e serenità. Restiamo a disposizione insieme all’assessore Paolo Cilli e al dirigente comunale Marco Scorrano che ringrazio per aver curato nei dettagli tutti gli aspetti della ripartenza”.

“Ad agosto siamo ripartiti con i lavori nella scuola dell’infanzia Colonnetta di via Almirante e abbiamo ampliato le aule esistenti, aggiungendone altre due nella parte retrostante dell’edificio – dice l’assessore Cilli – . Inoltre stiamo ultimando lo spazio esterno con la sistemazione del giardino sul quale verranno aggiunti altri giochi. Questa è una una struttura moderna, colorata, ad alto risparmio energetico. Nell’interno di ogni classe c’è un sistema di ventilazione meccanica, quindi non c’è bisogno di aprire le finestre ma c’è una ventilazione naturale che proviene direttamente dall’esterno. Tutto l’edificio ha il riscaldamento a pavimento e i termostati in ogni aula. Le murature esterne sono da 42 centimetri e assicureranno fresco d’estate e caldo trattenuto in inverno”.

“La scuola Colonnetta è nuova e siamo stati fortunati perché ci ha consentito di applicare senza grandi difficoltà tutte le disposizioni sul distanziamento – spiega il dirigente scolastico Martorella – . I lavori sono stati ultimati in tempi record, la struttura è accogliente, colorata e adatta per le attività dei bambini più piccoli per questo ringrazio il sindaco De Martinis e l’assessore Cilli. Un ringraziamento speciale al dirigente comunale Scorrano, punto di riferimento per tutti noi. Questa scuola è un esempio di buona amministrazione”.