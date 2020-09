Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 20 settembre

Notizie del 20 settembre sul Covid-19 in Abruzzo; in attesa dei nuovi dati sono 48 i ricoverati, 5 quelli in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 20 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 19 settembre parlava di 54 nuovi positivi, 53 ricoverati, 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 626 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 632 i positivi, 474 i deceduti, 2894 i guariti/dimessi. Il prossimo bollettino sarà diramato lunedì 21 settembre.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 19 settembre 2020 parlava di 1.638 nuovi casi su tutto il territorio nazionale, 2.380 ricoverati, 215 quelli in terapia intensiva; 24 decessi.

Il Professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, ai microfoni del Tg3 ha dichiarato che pensa che la scuola sia ripartita nel modo migliore, ma non si vedranno gli effetti della riapertura prima di 7-10 giorni.

Il Governo ha autorizzato la riapertura degli stadi. Da oggi, pertanto, in ogni partita di serie A potranno essere ammessi mille spettatori. La decisione è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Francesco Boccia con le Regioni, dopo che Veneto e Lombardia avevano seguito l’esempio dell’Emilia Romagna. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ha sottolineato che, per evitare disparità tra le squadre, si é voluto estendere la decisione dpreda da alcune Regioni a tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti.

Oggi e domani si vota in tutta Italia per il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei prlamentari e in alcune Regioni e Comuni per le elezioni regionali e amministrative. Numerose le disposizioni anti-Covid adottate per consentire una operazione di voto in piena sicurezza. obbligatoria la mascherina, che però, dovrà essere poi abbassata per consentire l’identificazione dell’elettore; a disposizione di scrutatori ed elettori saranno messi guanti e gel. Previste due corsie separate d’ingresso e di uscita delle persone e accessi contigentati. Non si dovrà andare andare al seggio con temperatura superiore ai 37,5 gradi o con sintomi da Covid e se si è in quarantena o in isolamento oppure se si è stati in contatto con positivi negli ultimi 14 giorni.