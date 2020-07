Notizie del 16 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 17 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 16 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 15 luglio parlava di tre nuovi casi. 17 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 107 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 467 pazienti deceduti; 2728 dimessi/guariti. I positivi erano 124.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 163, i decessi 13. Gli attualmente positivi erano 12.493 (776). I ricoverati con sintomi erano 797, 50 quelli in terapia intensiva, 11.369 in isolamento domiciliare.

Per Matteo Bassetti, Direttore de Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova non siamo più in emergenza. “L’emergenza vera, quella ospedaliera, per la quale eravamo tutti preoccupati -scrive su Facebook- ovvero quella rappresentata dall’avere un posto letto per tutti, una maschera di ossigeno per tutti, un eventuale ventilatore per tutti, è passata”.

Intanto la Commissione europea ha pubblicato un documento con le direttive che servono a prevenire ed eventualmente combattere una nuova eventuale diffusione di Covid-19. Si parla di maggiore copertura dei test, tracciabilità dei contatti, miglioramento della sorveglianza, maggiore accesso ai servizi medici.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 16 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.