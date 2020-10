Coronavirus in Abruzzo: dati e contagi del 15 ottobre 2020

Notizie del 15 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, aggiornamenti: in attesa del bollettino sono 154 i ricoverati, 15 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 15 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 14 ottobre parlava di 126 nuovi casi (di età compresa tra 5 e 89 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 12, di cui 4 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registrava 1 nuovo caso e sale a 489 (si tratta di un 76enne della provincia di Chieti).

Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 3156 dimessi/guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) erano 1801 (+122 rispetto a ieri). 154 pazienti (+8 rispetto a ieri) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 15 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1632 (+114 rispetto a ieri) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 15 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino del 14 ottobre 2020 parlava di 7.332 nuovi casi 5.470 ricoverati, 539 quelli in terapia intensiva; 43 decessi.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricordato che alle Regioni é stata data possibilità di introdurre misure restrittive non appena se ne presentasse la necessità. L’obiettivo resta quello di evitare che il numero delle persone ricoverate negli ospedali e in particolare in terapia intensiva aumenti. In cinque zone di Genova, dove l’incidenza del contagio è più alta, sono già stati vietati con orinanzaigli assembramenti ventiquatt’ore su ventiquattro ed è stata disposta la chiusura dei circoli pubblici e privati.