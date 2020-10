Montesilvano, via Rimini: ricognizione dei garage occupati abusivamente

MONTESILVANO – Prosegue l’azione di ripristino della legalità in via Rimini. Questa mattina la polizia locale e il consigliere comunale delegato alla Sicurezza Marco Forconi hanno effettuato un’operazione di ricognizione dei garage occupati senza titolo, che dovranno essere liberati alcuni entro la prossima settimana, altri entro fine mese. Al momento sono stati scoperti quattro garage, che nel corso degli anni sono stati presi abusivamente.

“Nell’operazione effettuata questa mattina in via Rimini – afferma il comandante Casale – abbiamo riscontrato delle irregolarità sugli inquilini dei garage e stiamo procedendo con la verifica dei documenti. C’è stata collaborazione da parte dei residenti, invitati a lasciare al più presto i locali”.

Forconi rivolge un appello agli occupanti: “Su segnalazione dell’Ater attraverso una planimetria catastale – afferma il consigliere -, siamo riusciti a risalire agli inquilini abusivi. Questa mattina alle ore 9,30 con tre uomini della polizia locale, guidata dal comandante Nicolino Casale, abbiamo effettuato l’operazione che ci ha portato a individuare il possesso non autorizzato dei garage. Dagli accertamenti abbiamo riscontrato che uno degli inquilini abusivi dei garage sta occupando, sempre in maniera abusiva, anche un alloggio di via Rimini. Mi appello al buon senso affinché tutti coloro che hanno occupato in via Rimini i locali possano liberarli in maniera volontaria prima che intervenga un’azione amministrativa o addirittura penale”.