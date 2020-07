Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 12 luglio

Notizie del 12 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 27 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 12 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 10 luglio parlava di tre nuovi casi. 26 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 122 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 464 pazienti deceduti; 2709 dimessi/guariti. I positivi erano 148. Il prossimo bollettino sarà emesso lunedì 13 luglio.

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, sabato 11 luglio i nuovi casi erano 2. 27 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 122 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 464 pazienti deceduti, nessuno nuovo; 2712 i dimessi/guariti.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Sul territorio nazionale i nuovi casi erano 276. i nuovi casi erano 188, i decessi 7. I ricoverati con sintomi erano 826, 67 quelli in terapia intensiva, 12.410, le persone in isolamento domiciliare. I guariti erano 306.

A SkyTg24 la virologa Ilaria Capua ha dichiarato che i focolai se sono focolai asintomatici e soltanto di infezione sono indicazione di quello che sta accadendo. Il dato da tenere sotto occhio e’ il numero di ricoveri in terapia intensiva che è calato perché si é capito capito come si può combattere questo virus e come si può rallentare la sua circolazione. “Mi piacerebbe vedere meno attenzione a questi numeri che sono delle piccole granularità rispetto a quello che succede nel resto del mondo. Guardiamo il fenomeno nella sua interezza”.

Scrive su Facebook il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “In questa crisi c’è un dato insindacabile: la risposta positiva degli italiani. I cittadini hanno dato il meglio, hanno rispettato le regole, le misure anti Covid. Adesso stiamo convivendo col virus, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Per nessun motivo. L’Italia ha reagito con compostezza anche davanti a una crisi senza precedenti. E di questo io da ministro della Repubblica sono orgoglioso. Sono orgoglioso di servire il mio Paese, di servire ognuno di voi. Ogni giorno, ogni singolo rappresentante delle istituzioni deve svegliarsi con un unico pensiero: dare il meglio per il Paese. Per questo, tutti, dobbiamo remare nella stessa direzione per dare stabilità al Paese. Ecco è proprio questa la parola chiave: stabilità, soprattutto in una fase così delicata. L’Italia sta crescendo in Europa, stiamo tornando protagonisti su molti dossier e dobbiamo continuare a lavorare.Questo è l’atteggiamento giusto, di una Nazione forte, che non si abbatte. Viva l’Italia e non molliamo”.