Mercato del sabato di Montesilvano torna nella sua sede originaria

Tornato oggi in viale Europa mentre quello del martedì tornerà in viale Europa dal 28 luglio. Il sindaco Ottavio De Martinis: “Soddisfatti gli ambulanti e i residenti”

MONTESILVANO – Il mercato del sabato da oggi è tornato nella sua sede originaria. L’amministrazione comunale, dopo l’emergenza sanitaria, aveva trasferito tutti i mercati rionali, dal martedì al sabato, nel parcheggio del Pala Dean Martin. Al momento è rimasto nel Palacongressi soltanto il mercato del martedì, che tornerà in viale Europa dal 28 luglio, grazie a un accordo raggiunto questa mattina tra il sindaco Ottavio De Martinis e la categoria.

“Soddisfatti i mercatari, i residenti e anche l’amministrazione comunale di aver riportato il mercato del sabato nella sua sede storica – spiega il sindaco Ottavio De Martinis –. I mercati in questi due mesi si sono svolti nel piazzale antistante il Pala Dean Martin, in attesa di trovare la migliore soluzione nel rispetto delle misure anti-Covid. Tutti i commercianti ambulanti, tornando nei vari quartieri, hanno adeguato la loro posizione, tenendo conto delle distanze ed evitando gli assembramenti. Martedì 28 luglio il mercato tornerà anche in viale Europa.

Questa mattina ho incontrato i mercatari per concordare insieme la data, la situazione del martedì presenta qualche difficoltà in più rispetto a quella del sabato sulle postazioni e sulle distanze da rispettare, perché gli spazi sono ridotti. La categoria, infatti ha chiesto un paio di settimane in più per organizzare bene le posizioni dei banchi. Sono certo che arriveremo in breve tempo, così com’è accaduto per gli altri mercati rionali, ad una soluzione positiva che consentirà a tutti, ambulanti e residenti di trarre i migliori benefici”.