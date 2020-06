Notizie del 12 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino. Riprendono gli eventi sportivi; discoteche chiuse fino al 14 luglio

REGIONE – Venerdì 12 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 11 giugno, parlava di un nuovo caso su un totale di 1295 tamponi analizzati. 81 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 462 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 453 mentre 2275 erano i dimessi/guariti. I positivi erano 550.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa lampo ha annunciato le tre decisioni prese in serata dal Consiglio dei ministri: l’approvazione del nuovo disegno di legge per le famiglie, le nuove aperture previste nel dpcm per la Fase 3 dell’epidemia di Coronavirus e l’estensione del monitoraggio attraverso l’app Immuni su tutto il territorio nazionale. Calcetto e gli altri sport amatoriali riprenderanno ufficialmente dal 25 giugno, dopo nuove analisi sulla situazione epidemiologica. Dal 12 giugno riprendono gli eventi sportivi. Saranno riaperti i centri benessere, consentite le attività per i centri benessere, a condizione che Regioni e Province autonome abbiano accertate le compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica. Rimaranno chiuse fino al 14 luglio discoteche, sale da ballo, fiere e congressi. Eventuali deciioni diverse potranno essere prese dalle Regioni sulla base della curva epidemiologica. Intanto, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con l’ordinanza n. 72 ha disposto la riapertura di centri e circoli sportivi, con la ripartenza del calcio e calcetto amatoriale, pallacanestro e pallavolo.

Il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha dichiarato che il Comitato Tecnico Scientifico dovrà aiutare a scrivere la legge ‘Cura Abruzzo 3’, con la riprogrammazione dei fondi strutturali Fesr e Fsc, concentrando l’attenzione non solo sulla marginalità, ma soprattutto su chi produce lavoro e reddito e crea occupazione, quindi sulle partite Iva e sulle micro e piccole imprese, che sono l’ossatura dell’economia.

Disponibile nel primo pomeriggio il bollettino con i dati del giorni forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 12 GIUGNO 2020

