Indennità bagnini costa teramana, Pezzopane si rivolge alla Catalfo

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “La categoria dei bagnini, pur essendo lavoratori stagionali a tutti gli effetti si troverebbe in una situazione drammatica, essendo esclusa finora dalle misure messe in campo dal governo, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai cosiddetti bonus stagionali. Da contatti con le organizzazioni sindacali e con singoli operatori e da un incontro con la Filcams Cgil Teramo si apprende che finora non c’è stata nessuna indennità per i circa 200 bagnini della costa teramana, pur essendo lavoratori stagionali a tutti gli effetti.

Il ministero ha rivisto già i codici ed ha riammesso delle categorie prima escluse. Ho scritto alla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo ed ho presentato una interrogazione per sollecitare una rapida soluzione. Quali azioni intende intraprendere il governo per sanare questa situazione includendo nell’accesso al bonus questi lavoratori che hanno una caratterizzazione inequivocabile di stagionalità? E cosa intende fare per assicurare, alla ripresa della stagione estiva, la presenza della figura del bagnino vista l’importanza del loro ruolo per la tutela e la sicurezza di chi vive le spiagge durante l’estate?” Lo scrive in una nota la deputata dem Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Le cooperative di cui sono dipendenti – sottolinea la deputata dem – non hanno i settori ateco di riferimento previsti dalla circolare Inps 49, la circolare che definiva quali lavoratori avevano il diritto di percepire il ‘bonus stagionali’. Si è dunque creata una situazione paradossale che mette in crisi lavoratori che devono affrontare una stagione anomala tra incertezze e responsabilità raddoppiate, non avendo ancora una data di inizio per la stagione.”