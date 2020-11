Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 10 novembre 2020

Notizie del 10 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 513 i ricoverati, 48 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 10 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 9 novembre parlava di 625 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 96 anni). Dei nuovi casi, 208 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni erano 106, di cui 29 in provincia dell’Aquila, 16 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registrao va 6 nuovi casi e sale a 602 (di età compresa tra 56 e 92 anni, 2 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi erano ompresi anche 4669 dimessi/guariti (+77 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) erano 9872 (+541 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, erano stati eseguiti complessivamente 319079 test (+3951 rispetto a ieri). 513 pazienti (+29 rispetto a ieri) erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 48 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9311 (+507 rispetto a ieri) erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 4531 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+212 rispetto a ieri), 2928 in provincia di Chieti (+131), 3391 in provincia di Pescara (+100), 3967 in provincia di Teramo (+185), 134 fuori regione (+3) e 192 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 10 NOVEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

La Regione Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – é passata da zona gialla a zona arancione. Ricapitoliamo le regole:

É vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità. É sempre consentito il rientro al proprio domicilio/residenza e rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. É vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze.

Restano chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Rimangono aperte mense e catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto.

Si può fare attività motoria e sportiva all’interno del proprio Comune e all’aperto.