Notizie del 1° luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 33 i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 1° luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 30 giugno, parlava nessun nuovo caso, 33 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 164 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, 2626 i dimessi/guariti; 197 i positivi.

Sul territorio nazionale il bollettino della Protezione Civile di martedì ci ha detto che le persone positive nel Paese erano 15.563, 933 in meno rispetto a lunedì.di questi 14.380 si trovavano in isolamento domiciliare asintomatiche o con pochi sintomi, 1.090 persone erano ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva erano 93. 142 nuovi casi di positività, che hanno portato il totale a 240.578 da inizio pandemia. I decessi sono stati 23, con il totale delle vittime che é alito a 34.767.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 1° LUGLIO 2020

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 1° LUGLIO 2020

