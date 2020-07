Pescara, contributi per disabili gravissimi: anticipato il pagamento

PESCARA – La giunta comunale ha deliberato l’anticipazione – per il tramite del Settore “Politiche per il Cittadino” – della somma di € 315.000,00 a titolo di contributo per il 2019 in favore dei disabili “gravissimi” inseriti nel Piano Locale per la Non Autosufficienza, importo corrispondente a circa l’80% delle risorse regionali stanziate con questa finalità.

Di concerto con la Asl, saranno conclusi in tempi molto brevi gli adempimenti per procedere al pagamento delle somme agli aventi diritto, entro la prima metà del mese di luglio 2020. Un’azione fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal settore Politiche per il Cittadino allo scopo di sostenere le famiglie messe a loro volta in grave difficoltà economica dall’emergenza sanitaria. Il testo del provvedimento è disponibile sul sito istituzionale del

Comune all’indirizzo www.comune.pescara.it. É possibile anche scaricarlo dal post relativo a questo provvedimento pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di Pescara.