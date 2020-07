761mila euro per le borse di studio, la soddisfazione di Angelosante

L’AQUILA – “La giunta regionale ha assegnato, con delibera n.360, all’ADSU di L’Aquila 761mila euro necessari alla copertura totale delle borse di studio per l’anno accademico in corso” lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega Simone Angelosante che scrive “esprimo soddisfazione per questo importante risultato conseguito, frutto di un lavoro sinergico e costante tra l’assessore Piero Fioretti, unitamente all’esecutivo, e la presidente Eliana Morgante” prosegue Angelosante.

“Ha pagato l’azione silenziosa e coerente con le finalità dell’azienda, a dimostrazione di quanto sia prioritario per l’attuale governance regionale il diritto allo studio e gli studenti; sono certo che questo è solo il primo di altri traguardi altrettanto importanti. Auguro alla presidente Eliana Morgante, alla quale va la mia stima, e a tutto il consiglio di amministrazione, buon lavoro” conclude il consigliere leghista.