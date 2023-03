Presenti il Vescovo di Teramo-Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi, il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, il Vice Sindaco Lidia Albani, la presidente della Cpo Marilena Andreani

GIULIANOVA – Si è tenuto questa mattina al Kursaal un interessante e partecipato convegno dal titolo “Benessere, salute, donna” organizzato dal Dipartimento di Assistenza territoriale e Uosd Consultoriale della Asl di Teramo, in collaborazione con l’ Assessorato alle Politiche Sociali e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova.

Hanno introdotto i lavori, moderati dal dottor Giovanni Muttilo e dalla dottoressa Natascia Parisciani, il Vescovo di Teramo-Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi, il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, il Vice Sindaco Lidia Albani e la presidente della Cpo comunale Marilena Andreani.

Tanti i medici che hanno messo a disposizione le proprie competenze e illustrato tutti i più significativi ed attuali aspetti della medicina di genere, nell’ambito di terapie sempre più calibrate, mirate al singolo individuo. Il convegno si è rivolto, in modo particolare, al mondo della scuola. Agli studenti presenti è stata infatti rappresentata ed evidenziata la presenza delle molteplici opportunità di ascolto e cura messe in atto dalle strutture pubbliche. In questa ottica, si è mosso l’appello della presidente della Commissione Pari Opportunità Marilena Andreani perchè la Asl riqualifichi, con nuove professionalità, le strutture consultoriali, che risulteranno tanto più efficaci quanto più saranno in grado di dare risposte alle tante e variegate domande provenienti dalla comunità. Il Vice Sindaco Lidia Albani, assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, ha insistito sull’ importanza della connessione tra istituzioni, scuola e Asl, per poter avviare un dialogo utile ed un rapporto di reale fiducia tra i ragazzi e la sanità operante sul territorio.