Abruzzo, Marsilio incontra il nuovo direttore dell’Agenzia sanitaria Brucchi

L’AQUILA – Palazzo Silone ha ospitato il primo incontro istituzionale tra il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il nuovo direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Maurizio Brucchi, ricevuto per un colloquio di presentazione e avvio delle attività.

Durante la riunione sono state condivise le principali linee di intervento per il sistema sanitario abruzzese, con particolare attenzione al miglioramento dell’efficienza dei servizi, alla riduzione delle liste d’attesa e al rafforzamento del coordinamento tra le aziende sanitarie regionali. Il confronto ha permesso di definire anche le priorità operative che accompagneranno il mandato del nuovo direttore.

Marsilio ha rivolto a Brucchi i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando il ruolo strategico dell’Agenzia sanitaria regionale nella programmazione e nel monitoraggio delle politiche sanitarie. Il Presidente ha ricordato l’esperienza maturata da Brucchi come direttore sanitario della ASL di Teramo, evidenziandone le capacità operative e il contributo al coordinamento tra le quattro aziende sanitarie abruzzesi. Un percorso che, secondo Marsilio, rappresenta la base ideale per guidare l’Agenzia in una fase caratterizzata da importanti processi di riforma del sistema sanitario.

Il nuovo direttore, Maurizio Brucchi, ha espresso soddisfazione per l’incarico e ha illustrato le priorità del suo mandato: “Ringrazio la Giunta regionale, il Presidente Marsilio e l’assessore Verì per la fiducia. Interpreto questo ruolo con senso di responsabilità e con l’impegno a garantire presenza costante e collaborazione con le ASL”. Tra gli obiettivi principali, Brucchi ha indicato il lavoro congiunto sulle liste d’attesa e il rafforzamento del raccordo operativo con il personale sanitario.

Il direttore ha ribadito la volontà di svolgere un ruolo attivo, promuovendo integrazione, condivisione delle informazioni e un approccio orientato al miglioramento continuo del servizio sanitario regionale.