The Napolitano Songbook: concerto al Teatro Tosti di Castel di Sangro

Domenica 2 aprile ore 18,00 le più belle canzoni napoletane riviste in chiave jazz con la voce di Emilia Zamuner, Francesco Scelzo alla chitarra e Antonello Iannotta alle percussioni

CASTEL DI SANGRO – Per il terzo appuntamento della stagione concertistica al Teatro Comunale “Paolo Francesco Tosti” di Castel di Sangro, la Camerata Musicale Sulmonese diretta dal M ° Gaetano Di Bacco, replicando la positiva e costruttiva collaborazione dello scorso anno con il Comune e la Pro Loco, domenica 2 aprile alle ore 18 propone un concerto tutto dedicato alla musica popolare partenopea: le più belle canzoni napoletane riviste in chiave jazz da un trio d’eccezione. Emilia Zamuner voce, Francesco Scelzo chitarra e Antonello Iannotta alle percussioni in “The Napolitano Songbook”. Una carrellata dei più grandi successi musicali di tutte le epoche che hanno fatto la storia della canzone napoletana ormai patrimonio di tutto il mondo. Oltre alle opere di Verdi e Rossini, infatti, è stata ed è il “biglietto da visita” del nostro Paese. La serata propone un viaggio musicale inconsueto e raffinato, con celebri pagine di musica interpretate con maestria e personalizzate dalla splendida, avvolgente voce di Emilia Zamuner.

Voce brillante che negli ultimi anni si è affermata sulla scena jazzistica, la giovane Zamuner ha già collezionato collaborazioni importanti e un’intensa attività concertistica che l’ha portata ad esibirsi in Italia e all’estero. Laureata presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli in canto jazz e, successivamente, in composizione jazz, nel 2015 duetta con Bobby Mc Ferrin al festival Armonie d’Arte.

Nel 2016 si classifica al primo posto del “Premio Internazionale Massimo Urbani”ed è invitata in prestigiosi festival come “Lucca jazz donna”, Festival di Cartoceto, Festival di Civitanova, Jonio Jazz Festival, Macerata jazz, Roccella Jazz Festival. Sempre nel 2016 incide il brano “Qui” con i 99 Posse. Nello stesso anno, presso l’Arena Flegrea di Napoli, apre il concerto di Diana Krall che la presenta come “a wonderful voice”.

Nel 2019 è selezionata tra le cinque finaliste del prestigioso “Ella Fitzgerald Competition” di Washington (unica artista italiana) e vince con grande successo di pubblico e di critica il secondo premio. Nel 2017 forma il quartetto “Convergenze parallele” con cui ha inciso per la casa discografica “Le dodici lune” un disco intitolato “Chi tene o mare” con brani del grande Pino Daniele. Nel 2018 partecipa ad un nuovo lavoro discografico in duo con Massimo Moriconi (contrabbassista di Mina). Collabora come cantante solista con diversi attori tra cui Mariano Rigillo, Patrizio Rispo, Sebastiano Somma. E’ docente di canto jazz al Conservatorio Gesualdo Da Venosa di Potenza e di canto jazz e pop al “Centro della Voce” di Napoli, di Marina Tripodi esperta in Vocologia Artistica e sua Vocal Trainer.

Programma

Costa – Di Giacomo Era de maggio

Totò Malafemmena

Russo- Di Capua I te vurria vasà

D’Esposito – Manlio Anema e core

Gragnaniello Vasame

Cassese – Capolongo Nuttata e sentimento

Bovio – Lama Reginella

P. Daniele Quando

P. Daniele Alleria

Prossimo evento

SAXTET

domenica 23 aprile ore 18,00

Ingresso € 10 ridotto € 5

Info prevendita: 3929879738