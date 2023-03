Teramo, richiesta di iscrizione a lista elettorale aggiunta: verso la scadenza

TERAMO – Si approssima la scadenza per la presentazione delle domande da parte dei cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, residenti nel Comune di Teramo, che intendano partecipare all’elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale ed essere eletti alla carica di Consigliere comunale.

Nella richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, devono essere indicati:

– Il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita;

– La cittadinanza;

– L’attuale residenza e l’indirizzo nello Stato di origine;

– La richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (solo per i non iscritti);

– La richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità. I cittadini iscritti nella lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a quando non siano cancellati d’ufficio. Il modulo di domanda, disponibile sul sito internet dell’ente (Sezione ‘Comunicazioni dai Settori’) o presso l’Ufficio Elettorale Comunale, potrà essere presentato all’ufficio protocollo del Comune di Teramo, in via della Banca, oppure potrà essere inviato per posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it.