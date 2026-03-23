Regione Abruzzo sigla accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana

REGIONE – La Regione Abruzzo compie un passo decisivo nel rafforzamento della propria strategia industriale e tecnologica approvando l’accordo quadro con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, ha dato il via libera allo schema di intesa che segnerà una nuova fase di sviluppo per il comparto aerospaziale e per l’intero sistema produttivo abruzzese.

Secondo l’assessore Magnacca, l’accordo rappresenta un tassello fondamentale per valorizzare il neonato Distretto aerospaziale abruzzese, che fungerà da ente attuatore e coordinatore delle iniziative. La collaborazione con ASI si inserisce in una più ampia strategia di politica industriale che punta a rafforzare i settori tradizionali del manifatturiero, come l’automotive, integrandoli con le nuove frontiere dell’economia dello spazio: comunicazioni, connessioni, controllo e tecnologie avanzate.

“L’Abruzzo vuole essere protagonista di un mercato in forte espansione, fino a pochi anni fa impensabile per le nostre imprese”, sottolinea Magnacca. L’intesa con ASI mira infatti a garantire un partner istituzionale dotato di competenze scientifiche e tecniche di alto livello, capace di sostenere la competitività delle aziende regionali e di favorire sinergie con altri distretti industriali e tecnologici nazionali.

L’obiettivo non è abbandonare i settori produttivi storici, ma aggiornarne la vocazione, sfruttando la multidimensionalità del tessuto economico abruzzese e ampliando la capacità delle imprese di competere in un mercato globale in continua evoluzione. Con questo accordo, la Regione conferma la volontà di promuovere progetti strategici, contribuire agli obiettivi nazionali e aprire nuove opportunità di crescita per il territorio.