Abruzzo, chiuso lo sportello voucher garanzia: 1.140 imprese finanziate

REGIONE – Si è ufficialmente chiuso il 18 marzo lo sportello regionale dedicato ai voucher di garanzia, la misura dell’Assessorato alle Attività produttive che negli ultimi mesi ha sostenuto micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti con contributi a fondo perduto per l’abbattimento dei tassi di interesse e per la copertura dei costi di garanzia dei Confidi regionali.

«Dall’apertura dell’avviso nel settembre 2024 – spiega l’assessore Tiziana Magnacca (nella foto)– imprese e professionisti abruzzesi hanno potuto contare su un sostegno continuativo, fondamentale in una fase segnata da una congiuntura economica complessa e dalla progressiva desertificazione bancaria».

La misura prevedeva un voucher fino a 10 mila euro per coprire gli interessi passivi dei finanziamenti bancari e un abbuono delle commissioni di garanzia fino a 2 mila euro rilasciate dai Confidi, con possibilità di cumulo tra i due contributi.

Secondo i dati diffusi dall’Assessorato, dei 7,3 milioni di euro stanziati complessivamente, oltre 5 milioni sono già stati erogati, mentre i restanti 2 milioni risultano assegnati e in fase di liquidazione. In totale, sono 1.140 le imprese finanziate. Durante tutto il periodo di apertura, la Regione ha pubblicato elenchi di beneficiari con cadenza quasi quindicinale, garantendo un flusso costante di contributi.

«Abbiamo voluto uno strumento semplice, rapido e realmente utile – sottolinea Magnacca – capace di ridurre l’impatto economico dei finanziamenti bancari e di sostenere chi continua a investire e fare impresa in Abruzzo. I numeri confermano che l’obiettivo è stato centrato: questa misura ha intercettato un bisogno reale e ha dato risposte concrete al tessuto produttivo regionale».