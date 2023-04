Conservatorio di Musica ‘G. Braga’ di Teramo: le chiusure pasquali 2023

TERAMO – “Stop alle lezioni per il Conservatorio Statale di Musica ‘Braga’ di Teramo per le festività pasquali. La sospensione della didattica partirà da domani, giovedì santo, 6 aprile, e resterà in vigore sino al prossimo mercoledì 12 aprile compreso; si torna a suonare dal prossimo 13 aprile”. Lo ha ufficializzato il Direttore del Conservatorio ‘Braga’ di Teramo Tatjana Vratonjic, rendendo noto il calendario festivo di attività dell’Istituzione musicale.

“Come ogni anno, ovviamente, la didattica si ferma anche al Conservatorio ‘Braga’ per le feste pasquali, quindi – ha riepilogato il Direttore Vratonjic – niente lezioni dal 6 al 12 aprile compresi e si ricomincia il 13 aprile. Gli uffici del Conservatorio resteranno invece regolarmente aperti al pubblico, dalle 8 alle 14, nei giorni di giovedì e venerdì, 6 e 7 aprile, martedì 11 aprile e mercoledì 12 aprile. Il Conservatorio resterà invece completamente chiuso solo nei giorni dell’8, 9 e 10 aprile”.