Congruità nei cantieri edili: la Cassa Edile rilascerà il Durc

Il Presidente di Filca-Cisl provincia di Chieti Reale: “Un grande risultato per il rispetto della legalità nei cantieri”

CHIETI – Sicurezza e lavoro regolare, con la firma del decreto del ministro del Lavoro Andrea Orlando sul Durc per congruità diventa legge il principio secondo cui il numero dei lavoratori impegnati in un’opera deve essere congruo in relazione all’importo della stessa. Lo rende noto Gianfranco Reale Segretario interregionale Filca-Cisl Abruzzo Molise e Responsabile territoriale provincia di Chieti. La Cassa Edile di Chieti, proprio per contrastare il lavoro nero, da settembre avrà un ruolo strategico. Infatti, sarà l’ente bilaterale che rilascerà l’attestazione di congruità e di regolarità contributiva entro dieci giorni dalla denuncia di apertura del cantiere, periodo nel quale la Cassa Edile effettuerà i controlli necessari e propedeutici al rilascio del Durc.

In assenza dei parametri richiesti dalla normativa verrà dato un esito negativo della procedura e non sarà rilasciato il documento unico di regolarità contributiva. Questo è un grande risultato, continua Reale, che ci permetterà di scoperchiare e individuare le imprese che alimentano una concorrenza sleale nel settore edile, allo stesso tempo darà un supporto a quelle imprese che in tutti questi anni di crisi hanno regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi contributivi e amministrativi previsti dalla legge. La nuova normativa prevista dal decreto consentirà altresì di far emergere un cospicuo numero di lavoratori che fino a questo momento hanno operato nel sommerso. La Cassa Edile sarà al fianco di tutti gli organi ispettivi per la tutela della legalità nel settore delle costruzioni. A questo proposito, conclude Reale, chiederemo l’istituzione del tavolo permanente in Prefettura su legalità e sicurezza nei cantieri coinvolgendo tutte le parti sociali e degli enti bilaterali di settore.