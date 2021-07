Conferenza stampa del PD a L’Aquila: ecco quando

Lunedì 19 luglio durante la conferenza stampa verrà presentato il vademecum di Prossima Generazione Abruzzo

L’AQUILA – Si terrà lunedì 19 luglio all’Aquila alle 11.30, presso la sede del Partito Democratico in via Paganica 3, la conferenza stampa del Pd regionale nella quale verrà presentato il vademecum per la Prossima Generazione Abruzzo, per la consultazione del Comitato delle Idee, dei circoli, delle amministratrici ed amministratori locali, delle forze politiche, civiche, sociali, associative, dei movimenti, delle rappresentanze datoriali e sindacali. Interverranno Michele Fina e Daniele Marinelli, segretario e responsabile Organizzazione del Pd Abruzzo, assieme ad altri dirigenti del partito.