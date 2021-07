Giugliobasket 2021: il punto della situazione sulla 13° edizione

GIULIANOVA – Si sta svolgendo dal 1° luglio la 13° edizione di Giugliobasket – Tornei del Mare Città di Giulianova, la manifestazione internazionale di basket giovanile, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Insieme Abruzzo e patrocinata dal Comune di Giulianova, divenuta ormai un appuntamento importante per la nostra cittadina e per l’intera regione.

Dopo un anno di stop a causa della pandemia, la kermesse di basket estivo giuliese ha ripreso forma nel pieno rispetto delle restrizioni in vigore per le discipline sportive, tornando ad animare la nostra cittadina dal 1° al 20 luglio 2021. Anche per questa edizione ricchissimo il calendario delle competizioni, con ben 6 tornei suddivisi nelle diverse categorie giovanili: dal 1° al 4 luglio si sono svolti contemporaneamente il 1° Torneo Internazionale “Coppa Adriatica” per la Cat. Under 18, con i nati nel 2003-2004, che ha visto sul podio 1° classificata la squadra New Basket Lecce del Coach Marco Scarpa, e il 5° Torneo Internazionale “Trofeo del Mare” per la Cat. Under 16 (nati nel 2005-2006), che ha registrato la vittoria del Club Palocco HSC capeggiata dal Coach Patrizio Riga.

A seguire il 13° Torneo Internazionale “Marevivo” suddiviso in due differenti competizioni: per l’Under 13 Silver (nati nel 2009-2010), che si è svolto dal 7 al 10 luglio, si sono aggiudicati il titolo di Campioni Giugliobasket 2021 i giovani atleti dell’Angiulli Bari, mentre l’Under 13 Gold (nati nel 2008-2009), svoltosi dal 12 al 15 luglio, ha visto trionfare la squadra del Coach Alessandro Valli, Pallacanestro Senigallia.

Dal 17 al 20 luglio è la volta del 3° Torneo Internazionale “Coppa del Mare” Cat. Under 14 (nati nel 2007-2008) e del 10° Torneo Internazionale “Spiaggia d’oro” Cat. Under 15 (nati nel 2006-2007), che si stanno svolgendo anch’essi in parallelo.

La manifestazione, che è stata inserita nel circuito “Tornei internazionali giovanili della FIP” ed ha registrato ogni anno la partecipazione di oltre 100 squadre italiane e nelle ultime due edizioni del 2018 e 2019 ha visto anche l’adesione di sette clubs stranieri provenienti dalla Lettonia, Lituania, Algeria, Polonia, Danimarca, Germania, è divenuta ormai un evento sportivo giovanile di dimensione internazionale e in questa sua 13° edizione, nonostante l’emergenza sanitaria, ha potuto contare sulla presenza di 60 squadre provenienti da ogni parte d’Italia e di un Club di Montenegro.

Come ogni anno le strutture protagoniste delle competizioni sono Piazza del Mare, con il campo da basket allestito proprio sotto la spettacolare ruota panoramica che domina la città di Giulianova, il Palacastrum, la Tensostruttura di Via Simoncini e il campo di basket sull’arenile dello stabilimento balneare Dino’s, sul lungomare Nord di Giulianova.

C’è grande entusiasmo nelle file dello staff organizzativo: “Siamo stati emozionati più di ogni altro anno, nel mettere a punto tutta la progettazione e l’allestimento delle strutture” spiega il Presidente dell’ASD Basket Insieme Abruzzo Giampiero De Ascentiis “ed ora lo siamo ancor di più scendendo in campo a fianco di questi giovani atleti! Dopo i difficili momenti che abbiamo vissuto di isolamento forzato a causa dell’emergenza epidemiologica, il nostro evento assume infatti un’importanza particolare, in quanto costituisce una preziosissima occasione di ri- aggregazione e socialità fra i giovani cestisti e le loro famiglie. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per averci supportato come sempre, nello svolgimento e il potenziamento di questi Tornei del Mare, divenuti ormai tra i più importanti eventi di basket in Italia”.

Considerata l’entità e la dimensione dell’iniziativa, la manifestazione rappresenta una forma di “ripartenza” delle attività e manifestazioni sportive non solo per la cittadina di Giulianova, ma anche per l’intera regione Abruzzo.