Conferenza “Governare la rigenerazione urbana”, Comardi a Londra

L’Assessore a Bilancio, Turismo e Manifestazioni di Montesilvano: “un nuovo format didattico pensato per offrire agli amministratori locali italiani la possibilità di studiare e confrontarsi con esperienze internazionali”

MONTESILVANO – L’assessore comunale a Bilancio, Turismo e Manifestazioni Deborah Comardi sta partecipando alla Conferenza “The governance of urban regeneration: a programme for new civic leaders – Governare la rigenerazione urbana: un programma per i nuovi leader locali”, in programma da ieri e oggi a Londra presso UCL – University College London e rivolto agli amministratori locali under 36. La Conferenza “The governance of urban regeneration: a programme for new civic leaders – Governare la rigenerazione urbana: un programma per i nuovi leader locali”, organizzata in collaborazione con il British Council, ha l’obiettivo di affrontare i temi della rigenerazione urbana, della governance locale e del coinvolgimento delle comunità partendo dall’esperienza dell’area londinese. Attraverso le relazioni di esperti e operatori, l’evento toccherà aspetti concreti quali le politiche di housing e quelle legate alla sostenibilità.

“L’appuntamento di Londra – spiega l’assessore Comardi – inaugura un nuovo format didattico – le Conferenze Internazionali – pensato per offrire agli amministratori locali italiani la possibilità di studiare e confrontarsi con esperienze internazionali, in particolare europee, di governo locale. Molte delle politiche che, anche a livello comunitario, sono ormai considerate centrali per lo sviluppo dei territori, si pensi ad esempio ai programmi europei riguardanti le smart cities, la rigenerazione urbana, l’innovazione sociale, hanno preso avvio da esperienze di singole municipalità che hanno dapprima sperimentato percorsi innovativi e li hanno poi messi a sistema. Per questo ritengo che lo scambio di conoscenze a livello internazionale e la possibilità di conoscere l’elaborazione teorica ad esse sottostante costituiscono un elemento di particolare interesse per chi intende amministrare le proprie comunità con spirito aperto e innovatore”.

La Conferenza si compone di due giornate di lavoro e confronto: oggi è in programma un workshop e degli incontri fra i partecipanti e alcuni attori istituzionali locali.