Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: le iniziative in Abruzzo

Domenica 13 ottobre anche in Abruzzo si celebra la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Una giornata in cui tutta la famiglia si ritrova assieme per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni; in cui i musei si trasformano in spazi colmi di colori, risa, voci, movimenti, domande, musiche; in luoghi in cui ascoltare delle storie da parte di personale cordiale e accogliente, in cui giocare, chiedere, creare, inventare, rappresentare

Le iniziative del Polo Museale d’Abruzzo

L’AQUILA MuNDA – MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – via Tancredi da Pentima tel. 0862.28420/ 3355964661. Spettacolo interattivo di burattini alla scoperta del Guerriero di Capestrano. Dopo il successo dell’ottobre 2017 ritorna a L’Aquila Patanello, simbolo del Carnevale d’Abruzzo, che prende vita grazie alla maestria di Giovanni Piazza, cantastorie, mimo, burattinaio, artista di strada, illusionista. La celebre maschera per l’occasione vestirà i panni dell’archeologo e accompagnerà grandi e piccini in un viaggio immaginario nel misterioso passato delle terre abruzzesi. Al termine di ogni spettacolo è offerta la degustazione di gelato con il carretto del mago gelataio più pazzo del mondo. Orari spettacoli : 10.00 – 11.00; 11.30 -12.30; 15.00 – 16.00; 16.30 -17.30. Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al n. 3245474537 o mail all’indirizzo associazionedmunda@gmail.com oppure alla pagina facebook D-Munda

CELANO (AQ) – Castello Piccolomini – Museo d’Arte Sacra della Marsica tel. 0863 793730/792922. C’era una volta Covella orario 15.00 -17.00. Visita guidata gratuita al Castello Piccolomini in compagnia di figuranti in abiti rinascimentali, membri della Pro Loco locale. I bambini e le loro famiglie scopriranno l’affascinante storia del Castello Piccolomini e di una delle sue più importanti figure: la contessa Covella da Celano. Al termine dell’attività, tutti i bambini e le bambine avranno la possibilità di indossare un elemento dell’abbigliamento rinascimentale per scattare una foto ricordo con la propria famiglia all’interno del Castello. A cura della Coop Limes coop.limes@libero.it info al 339.7431107

SULMONA (AQ) – Abbazia di Santo Spirito al Morrone tel.0864.32849 Storia e storie di Ercole, un supereroe. Lettura teatralizzata delle fatiche di Ercole in cui i partecipanti vivranno in prima persona le avventure del semidio. Laboratorio gratuito, prenotazione obbligatoria a cura dell’Ass.ne D-Munda. Info, costi e prenotazione obbligatoria al 3485616363 o all’indirizzo mail associazionedmunda@gmail.com

CAMPLI (TE) – Museo Archeologico Nazionale. tel 0861.569158 Il guerriero…si racconta! L’associazione D-Munda propone il racconto teatralizzato della storia del guerriero pretuziano della tomba numero 100, la più ricca tra quelle rinvenute nella necropoli di Campovalano. Attraverso il suo racconto i ragazzi conosceranno la storia del popolo italico che abitava questi luoghi. Laboratorio gratuito, prenotazione obbligatoria al numero 3396125612. Info associazionedmunda@gmail.com

CHIETI – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj Tel. 0871 331668; 0871 404392 C’era una volta al museo… Come avvenne che un contadino trovò il Guerriero La storia del contadino Michele che trovò in campagna il Guerriero di Capestrano e le avventurose vicende della statua si trasformano in una occasione di gioco e di emozioni. Con l’aiuto di travestimenti, piccoli oggetti e giochi di voce i personaggi prendono vita grazie alla libera interpretazione dei bambini. Attività a cura dell’Associazione OltreMuseo, per bambini dai 5 anni in su accompagnati da almeno un genitore. Costo dell’attività: € 4,00 a bambino (gratuito per gli accompagnatori) . Info e prenotazioni: 3336405713; e mail: associazioneoltremuseo@gmail.com

CHIETI – Museo Archeologico Nazionale – La Civitella tel. 0871 63137 C’era una volta al museo… Gli dei e le dee dell’Antica Teate: visita guidata e laboratorio sul mito nella splendida cornice della Sala dei Frontoni del Museo La Civitella. Per imparare a riconoscere le divinità venerate a Teate e scoprire i templi che nel II secolo avanti Cristo svettavano sul colle della Civitella. Attività gratuita a cura dell’Associazione Mnemosyne, per bambini dai 5 anni in su accompagnati da almeno un genitore. Posti limitati, si consiglia di prenotare: 338/4425880 anche via WhatsApp a cura dell’Associazione Mnemosyne. Info e prenotazioni: 338 4425880, anche whatsapp, email: associazionemnemosyne@gmail.com

PESCARA – Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio tel.085.60391 C’era una volta al museo…Gabriele d’Annunzio “racconta-storie”! Visita guidata per bambini e le loro famiglie alla casa dove Gabriele d’Annunzio nacque e trascorse la sua infanzia e, soprattutto, alla sua attività di poeta e scrittore in linea con il tema che quest’anno è stato scelto per la nuova edizione di FaMu: l’arte dello storytelling. Visita guidata gratuita. A cura dell’Associazione DADAbruzzo. Info, costi e prenotazione obbligatoria al 388.2408406; dadabruzzo@libero.it