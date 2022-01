Concorso nazionale “Poesia italiana”: scelta l’opera di Alessia Pignatelli

SULMONA – L’artista Alessia Pignatelli con le sue competenze multiformi, ha sottoposto una delle sue poesie alla commissione critica letteraria per il concorso nazionale “Poesia italiana”, la quale, avendo ricevuto migliaia di poesie provenienti da tutta Italia, ha selezionato con rigorosa fermezza soltanto le opere di rilievo per entrare a far parte del conteso volume poetico nazionale. Pignatelli ha superato la selezione con grande entusiasmo da parte della commissione che le ha confermato la sua presenza complimentandosi.

“Il vortice delle emozioni” è il titolo della sua poesia dedicata all’Abruzzo, ma è anche il titolo di un suo quadro e di seguito di un suo gioiello ideato proprio per la valorizzazione del territorio abruzzese e che, ritroviamo anche in uno spot pubblicitario dove l’artista recita la sua poesia. Un’altra conquista si è quindi aggiunta alle sue espressioni e doti artistiche, motivando pregiatamente il valore della comunicazione che ogni forma d’arte, ben riconosciuta, sa regalare al panorama culturale.