PESCARA – Al via oggi, 12 ottobre 2018 alle ore 21 la nuova stagione della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara. Sarà il pianista Francois-Joel Thiollier ad aprire la rassegna giunta quest’anno alla sua 53ma edizione. Tanti i nomi di spicco con artisti di caratura internazionale. Tra i protagonisti troveremo Krystian Zimerman, Shlomo Mintz, Francois-Joel Thiollier, Antonio Sanchez, Bustric, Kodaly Philarmonic.

Previsti ben 22 concerti in abbonamento con inizio sempre alle ore 21 che si svolgeranno all’interno del Teatro Massimo di Pescara. Inoltre è previsto il ritorno per il secondo anno consecutivo di Jazz ‘n Fall, la celebrazione di Claude Debussy nel centenario della scomparsa e progetti speciali come “Il Piccolo Principe” proposto da Bustric, “Inferno da camera-Dante in 3” di e con Luigi Maio e la Quarta Sinfonia di Mahler eseguita dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara.

Dopo il successo degli ultimi anni verrà infine ripresa ed ampliata l’iniziativa dei “Concerti per le Scuole” realizzati in collaborazione con il Conservatorio “L. D’Annunzio” e alcune Scuole della città. Protagonisti i migliori diplomati del Conservatorio. Il progetto rientra nelle priorità indicate dal nuovo decreto ministeriale per il triennio 2018/2020.

Previsti anche due appuntamenti – fuori abbonamento – con la danza: il Balletto di San Pietroburgo presenterà “La bella addormentata” di P.I. Ciaikowskij e il Ballet Flamenco Espanol in “Carmen” di G. Bizet e “Flamenco Live” con musiche dal vivo.

Andiamo di seguito a vedere nel dettaglio il calendario con tutte le date dei concerti e i protagonisti. Quindi i prezzi degli abbonamenti, dei singoli biglietti e le informazioni utili per acquistare gli stessi o chiedere informazioni

CALENDARIO CONCERTI (in abbonamento)

12 ottobre – François-Joël Thiollier, pianoforte

19 ottobre – Kodály Philharmonic Orchestra Debrecen

Dániel Somogyi-Tóth, direttore – Erica Piccotti, violoncello

26 ottobre – Shlomo Mintz, violino – Sander Sitting, pianoforte

2 novembre – Enrico Dindo, violoncello – Andrea Dindo, pianoforte

9 novembre – Bustric e il Piccolo Principe di e con Bustric (Sergio Bini) e il duo pianistico Paola Biondi – Debora Brunialti

14 novembre – Antonio Sanchez & Migration

15 novembre – Emilia Zamuner Quartet

New Talents Jazz Orchestra

Mario Corvini, direttore – Vittorio Cuculo, sax solista

16 novembre – Alessandro Lanzoni, pianoforte

Fabrizio Bosso Quartet & Estro String Orchestra

Paola Crisigiovanni, musica e direzione

22 novembre – Inferno da camera – Dante in “3D”

di e con Luigi Maio “il Musicattore”® e Trio Violino-Fagotto-Pianoforte

30 novembre – Quartetto Lyskamm

7 dicembre – Ars Trio di Roma

17 dicembre – Lorna Windsor, soprano – Antonio Ballista, pianoforte

11 gennaio – Krystian Zimerman, pianoforte – Teatro Circus

25 gennaio – Accademici Italiani

1 febbraio – Quintetto Elise

7 febbraio – Orchestra Sinfonica del Conservatorio “L. D’Annunzio”

Patrick De Ritis, direttore – Teatro Circus

15 febbraio – Ivan Krpan, pianoforte

Premio “F. Busoni” 2017

1 marzo – Larry Willis – Tony Pancella, pianoforti

8 marzo – Alexander Kobrin, pianoforte

15 marzo – Anna Serova y Tango Sonos

22 marzo – Anja Lechner, violoncello – François Couturier, pianoforte

29 marzo – Francesca Dego, Martin Owen, Maria Perrotta

violino, corno, pianoforte

BALLETTI (fuori abbonamento)

11 dicembre – Balletto di San Pietroburgo

“La bella addormentata” – musiche di P.I. Ciaikovskij

19 febbraio – Ballet Flamenco Espanol

estratti dall’opera “Carmen” – “Flamenco Live”

CONCERTI PER LE SCUOLE

in collaborazione con il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara

Auditorium del Conservatorio

ottobre/dicembre – date da definire

ABBONAMENTI

(riservati ai soci – comprensivi di quota sociale)

Ordinario: 90 euro

Circoli Aziendali e over 65: 70 euro

Ridotto (giovani fino a 23 anni, allievi e docenti del Conservatorio di Pescara e Accademia Musicale, Cori): 50 euro

BIGLIETTI

ingresso al singolo evento: 20 euro

INFO E PREVENDITE

Le prevendite saranno disponibili dal 24 settembre nella sede della Società del Teatro e della Musica in via Liguria 6, per tutti i concerti e balletti nei seguenti orari: 10-13 e 16-19:30 (sabato pomeriggio chiuso). Tel/Fax 085 4221463.