Concerti di Natale a Pescara con l’Orchestra del Teatrino di Elice

PESCARA – L’Orchestra del Teatrino di Elice diretta dal M° Antonio Di Vittorio con Simona Mincone Soprano in concerto a Pescara con due date. Per concerti di Natale in programma due appuntamenti a ingresso libero ovvero il primo il 30 dicembre alle ore 18.30 presso la Chiesa Santo Nunzio Sulprizio di Pescara e il secondo il 4 gennaio 2022 sempre alle ore 18.30 presso la Chiesa Santa Lucia in via Tirino a Pescara. Ricordiamo che l’Orchestra del Teatrino nasce da un’idea del direttivo dell’Associazione con lo scopo di coinvolgere tutti gli allievi della scuola, grandi e piccini. L’Orchestra prende il nome dal neoristrutturato locale parrocchiale da poco intitolato alla memoria del nostro amato Don Renato Trabucco. L’Orchestra del Teatrino è curata dal M° Antonio Di Vittorio il quale si occupa della trascrizione e della concertazione dei brani.

